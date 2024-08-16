В Иркутской области в результате крушения бомбардировщика Ту-22М погиб пилот

Российский летчик погиб в результате крушения бомбардировщика Ту-22М в Иркутской области, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале в ночь на 16 августа.

«Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России», — заявил Кобзев.

Ранее сообщалось, что всем членам экипажа, четырем пилотам, удалось катапультировались, а их жизням ничего не угрожает. Сейчас Кобзев заявил, что у остальных пилотов выявили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Кобзев добавил, что специалисты продолжают устанавливать точную причину крушения. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, самолет разбился из-за технической неисправности.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 во время планового полета потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области вечером 15 августа, в 22:18 по местному времени (17:18 по Москве). Судя по видео очевидцев, самолет загорелся в воздухе. Как сообщил ранее Игорь Кобзев, «экипаж увел самолет от жилых строений».