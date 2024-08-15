В Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области, сообщает телеграм-канал «112». Минобороны РФ подтверждает эту информацию.

«Осторожно, новости» пишет, что самолет разбился недалеко от села Михайловка. «База» добавляет, что это произошло в 100 метрах от федеральной трассы Р-255.

Бомбардировщик выполнял плановый полет. Судя по видео очевидцев, он загорелся в воздухе. Предварительной причиной катастрофы в Минобороны назвали техническую неисправность.

Экипаж Ту-22М3 успел катапультироваться. Жизни пилотов ничего не угрожает.