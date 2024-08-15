Минобороны РФ заявило об уничтожении установки HIMARS, обстреливавшей Курскую область

Российские военные уничтожили установку HIMARS, из которой велись обстрелы территории Курской области, говорится в заявлении Минобороны России.

По данным ведомства, установка находилась в Украине, в приграничной Сумской области. Она была уничтожена ракетой «Искандер», заявили в Минобороны.

По оценке «Медузы», установку поразили примерно в пяти километрах от российской границы.

ВСУ потерю HIMARS не подтверждали.

В ночь на 9 августа в Курской области под удар HIMARS попала колонна российских военнослужащих — судя по фотографиям и видео с места событий, ударом были уничтожены около полутора десятков грузовиков. Информацию об этом распространили провоенные блогеры, Минобороны РФ инцидент не комментировало.

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