«День, который войдет в историю». ВСУ опубликовали кадры первых часов наступления в Курской области

Десантно-штурмовые войска ВСУ разместили в своем канале на ютьюбе кадры, снятые в первые часы операции в Курской области, начавшейся 6 августа. «Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные», — говорится в описании к видео. 6 августа — «день, который войдет в историю российско-украинской войны», подчеркнули украинские военные, отметив, что «тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции».

Десантно-штурмовые войска ВС Украины

Также кадры первых часов операции в Курской области 16 августа разместила на своей странице в фейсбуке 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ ВСУ.

Отдельные кадры операции ВСУ в Курской области и ранее появлялись в соцсетях, однако такое видео официальные страницы украинских воинских подразделений публикуют впервые.

Фото на обложке: Nikoletta Stoyanova / EPA / Scanpix / LETA