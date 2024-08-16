Украинские военные заявили The Washington Post, что во время рейда в Белгородскую область продвинулись примерно на 10 километров

ВСУ во время рейда в Белгородской области продвинулись вглубь российской территории примерно на 10 километров, рассказали The Washington Post украинские военнослужащие, принимавшие участие в операции.

24-летний военный с позывным «Хакер» сообщил, что он и еще несколько украинских бойцов пересекли границу на бронетехнике днем 11 августа в районе контрольно-пропускного пункта Колотиловка в Краснояружском районе.

Продвинуться так же быстро, как в Курской области, украинским военным не удалось. Район оказался заминирован и укреплен противотанковыми заграждениями. Кроме того, украинцы почти сразу встретили ожесточенное сопротивление — они подверглись атакам беспилотников, артиллерийским обстрелам и попали под удары авиабомбами.

По словам Хакера, все военные из его группы были ранены в первый же день рейда, некоторые в итоге погибли. Обстрелы со стороны армии РФ были настолько интенсивные, что бойцам ВСУ пришлось несколько дней укрываться в российских окопах, пока 15 августа их не эвакуировали на бронетранспортере. Хакер боялся, что тоже может погибнуть в России, «потому что мы не знали их территории». «Мы работали вслепую», — добавил он.

Российские власти о боях на границе Белгородской области не сообщали, хотя информация об этом появилась в открытых источниках, которые отслеживает отдел «Медузы» «Разбор».

Так, 12 августа на контрольно-пропускном пункте Колотиловка в Краснояружском районе произошел бой между российскими и украинскими военными. После этого отряд ВСУ окопался на границе. 13 августа в Z-пабликах появилось видео, как войска РФ бьют по украинским военным в районе Колотиловки из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Первые сообщения об украинских военных в Белгородской области на фоне наступления ВСУ в соседней Курской области появились 10 августа. Тогда украинские телеграм-каналы распространили видеозапись, на которой военные ВСУ заявляют, что находятся в селе Пороз в Грайворонском районе. Глава региона Вячеслав Гладков позже заявил, что ВСУ удерживали двух жителей Пороза. При этом он не уточнил, остаются ли украинские военные в селе.

12 августа власти приграничного Краснояружского района Белгородской области объявили эвакуацию жителей из-за угрозы наступления ВСУ, а вскоре закрыли въезд в район. Однако уже на следующий день губернатор заявил, что ситуация в районе «нормализуется». 15 августа в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 16 августа Гладков объявил о закрытии въезда в пять населенных пунктов области — в том числе в село Колотиловка.

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