В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, это решение было принято на заседании правительственной комиссии под руководством главы МЧС Александр Куренкова. Сам Гладков утром 15 августа сообщал, что приехал в Москву в командировку.

За день до этого в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Гладков говорил, что обстановка в регионе «продолжает оставаться крайне сложной и напряженной».

7 августа, на второй день вторжения ВСУ на территорию России, режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Курской области. Как пояснял врио губернатора Алексей Смирнов, это решение было принято для «ликвидации последствий захода» ВСУ на территорию региона. 9 августа режим ЧС в Курской области был переведен на уровень федерального.

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По закону ЧС регионального характера вводится в том случае, если количество пострадавших не превышает 500 человек (но больше 50 человек), а размер материального ущерба свыше 12 миллионов рублей, но не больше 1,2 миллиарда рублей. Если число пострадавших выше, а материальный ущерб больше, вводится ЧС федерального характера.