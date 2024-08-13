Глава Белгородской области заявил, что ситуация в приграничном Краснояружском районе «нормализуется». Оттуда «переместили» тысячи жителей из-за угрозы наступления ВСУ
Ситуация в приграничном Краснояружском районе Белгородской области, где 12 августа объявили эвакуацию жителей из-за угрозы наступления ВСУ, нормализуется, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ситуация уже нормализуется, надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома», — сказал Гладков во время стрима во «ВКонтакте», отвечая на вопрос жительницы района о том, можно ли забрать животных, которые остались в домах из-за эвакуации.
Губернатор также попросил жительницу обсудить вопрос о вывозе животных с главой района. При этом никаких подробностей о ситуации в Краснояружском районе он не сообщил.
Судя по данным из открытых источников, которые отслеживает отдел «Медузы» «Разбор», 12 августа на контрольно-пропускном пункте Колотиловка в Краснояружском районе произошел бой между российскими и украинскими военными. После этого отряд ВСУ окопался на границе. 13 августа в Z-пабликах появилось видео, как войска РФ бьют по украинским военным в районе Колотиловки из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».
Утром 12 августа Вячеслав Гладков объявил, что начинается «перемещение» жителей Краснояружского района на фоне «активности врага» на границе. Вечером местные власти закрыли въезд в район, заявив, что обстановка «остается напряженной».
13 августа Гладков отчитался, что из Краснояружского района выехали 11 тысяч жителей. Это почти все местное население — по итогам переписи 2020 года, в Краснояружском районе жили чуть более 14 тысяч человек.