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Война Девятьсот четвертый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 14 августа читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Газета The Wall Street Journal утверждает, что операцию по подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров. Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, сперва одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. В итоге Зеленский приказал остановить подготовку, однако Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ, проигнорировал приказ.
- Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что Минреинтеграции Украины открыло горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или которые хотят эвакуироваться в Украину. Об этом Верещук по-русски написала в своих соцсетях вечером 15 августа. «В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев», — заявила Верещук. Вице-премьер отметила, что «Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права» и готова обеспечить мирным жителям Курской области «необходимую защиту и гуманитарную поддержку».
- Российские войска в ночь на 15 августа атаковали Украину, применив три управляемые авиационные ракеты Х-59 и 29 ударных беспилотника «Шахед», сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, «в результате противовоздушного боя» сбиты 29 российских беспилотников в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. О последствиях ракетного удара не сообщается.
- В Черкасской области силы ПВО сбили пять «Шахедов», повреждены окна на частном предприятии, никто не пострадал, заявили в региональной администрации. В Киевской области, сообщили в администрации региона, «попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, падение обломков фиксируется за пределами населенных пунктов». В Херсонской области, по заявлению украинских властей, силы ПВО сбили восемь беспилотников, в Николаевской — пять. В Кировоградской области власти не зафиксировали последствия. Власти других регионов атаку БПЛА не комментировали.
- В Минобороны РФ сообщили в телеграм-канале, что в течение ночи силы ПВО сбили один украинский беспилотник в Белгородской области, еще один дрон сбили там же около 7:15 утра.
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что дроны ВСУ атаковали город Шебекино, ранены четыре мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. «В результате нескольких атак БПЛА произошло возгорание двух квартир в многоквартирном жилом доме», — сообщил Гладков. По его словам, пожарные быстро потушили огонь. Кроме того, по словам губернатора, под удар беспилотников попали села Отрадное и Петровка, повреждены жилые дома и автомобили, никто не пострадал.
- Власти Курской области вечером 14 августа объявили обязательную эвакуацию жителей приграничного Глушковского района. Ранее в регионе организовали вывоз жителей Суджанского, Рыльского, Кореневского и Большесолдатского районов.