Операцию по подрыву «Северного потока» придумала группа украинских офицеров, узнал The Wall Street Journal Зеленский вначале одобрил ее, но по просьбе ЦРУ отказался от этой идеи. Однако командование взял на себя Залужный

Утечка газа после взрывов на системе газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года Swedish Coast Guard / AP / Scanpix / LETA

Операцию по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров, выяснила газета The Wall Street Journal. Владимир Зеленский вначале одобрил план, но ЦРУ, узнав об этом, попросило его отказаться от проведения операции. Президент Украины потребовал остановить подготовку, однако Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ, проигнорировал приказ. Журналисты The Wall Street Journal поговорили с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками и военными, которые участвовали в планировании операции или знали о ней, а также с американскими и немецкими источниками и подробно рассказывает, как готовился подрыв газопроводов.

По данным The Wall Street Journal, план уничтожения «Северных потоков» возник у компании высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов, когда они в мае 2022 года собрались, чтобы отметить успех в приостановке полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Идея подорвать газопровод, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, принося миллиарды долларов Москве, сочли лучшим способом заставить Владимира Путина «заплатить за свою агрессию», пишет издание.

В процессе обсуждения участники встречи решили, что бизнесмены профинансируют операцию, а курировать ее будет генерал Валерий Залужный, занимавший на тот момент пост главнокомандующего ВСУ.

Через несколько дней Владимир Зеленский, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника, утвердил этот план. Все договоренности были устными — без каких-либо бумажных документов. Однако вскоре о плане по подрыву газопроводов узнала военная разведка Нидерландов, предупредившая об этом ЦРУ, рассказали изданию несколько собеседников. После этого, по словам американских и немецких чиновников, о плане также незамедлительно проинформировали Германию.

ЦРУ предупредило офис Зеленского о том, что операцию необходимо прекратить, говорят WSJ американские источники. Президент Украины приказал Залужному остановить подготовку, но генерал проигнорировал приказ.

Залужный привлек к планированию операции нескольких офицеров — в том числе Романа Червинского, украинского полковника, служившего в Силах специальных операций. Червинский вместе с диверсионной группой вначале изучал старый и тщательно продуманный план взрыва газопровода, который, как пишет WSJ, был разработан украинской разведкой и западными экспертами еще в 2014 году после начала боевых действий в Донбассе. Однако эту идею отвергли из-за дороговизны и сложности.

Примерно за три недели до взрыва группа диверсантов арендовала в немецком Ростоке небольшую прогулочную яхту «Андромеда» через польское туристическое агентство, созданное украинской разведкой для прикрытия финансовых операций почти десять лет назад. Экипаж состоял из шести человек, четверо из них — опытные глубоководные водолазы. Также в состав группы включили женщину, присутствие которой должно было создать иллюзию, что на яхте совершает круиз компания друзей. По словам самих участников диверсии, стоимость операции составила около 300 тысяч долларов.

Яхта «Андромеда» в Дранске на острове Рюген в Германии, 17 марта 2023 года Sean Gallup / Getty Images

«Я всегда смеюсь, когда читаю слухи в СМИ о какой-то масштабной операции с участием секретных служб, подводных лодок, дронов и спутников. Все это зародилось в результате ночи сильного пьянства и железной решимости горстки людей, у которых хватило духу рисковать жизнью ради своей страны», — сказал один из украинских офицеров, участвовавший в операции.

Зеленский, узнав о подготовке к операции, раскритиковал Залужного. Однако главком ВСУ, по словам трех источников WSJ, ответил, что диверсионная группа после отправки на задание осталась без связи, поскольку любой контакт может поставить операцию под угрозу — и не может быть отозвана.

После взрывов, произошедших на «Северных потоках» в ночь на 28 сентября 2022 года, нидерландская разведка вновь связалась с ЦРУ и передала подробный отчет об операции. США, в свою очередь, информировали об этом Германию, которая начала расследование. Немецкому следствию, как пишет WSJ, «повезло» — экипаж «Андромеды», покидая яхту, не помыл ее, и на ней обнаружили следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК. Следствие также установило номера мобильных телефонов и спутникового телефона Iridium, принадлежавших водолазам, что позволило восстановить маршрут яхты. К ноябрю 2022 года следствие пришло к выводу, что за взрывом стояли украинцы. При этом расследование Германии не выявило прямой связи Зеленского с операцией по подрыву.

Журналисты шведского издания Expressen с помощью подводных дронов исследуют поврежденную ветку «Северного потока — 1», 17 октября 2022 года Trond Larsen / Expressen / Blue Eye Robotics / Scanpix / LETA По версии немецкого следствия, в операции участвовал украинский водолаз Владимир Журавлев. Эта фотография опубликована в его соцсетях

14 августа 2024 года стало известно, что Германия выдала ордер на арест украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». Ордер в июне направили в Польшу, где жил подозреваемый, но польские власти на запрос Германии не ответили, а водолаз тем временем, вероятно, успел уехать в Украину. Источники WSJ отмечают, что неспособность Польши арестовать подозреваемого стала серьезным ударом по немецкому расследованию, поскольку теперь и Журавлев, и другие фигуранты дела предупреждены и будут стараться не выезжать за пределы Украины.

Подробнее о том, как Германия пыталась задержать подозреваемого

Германия выдала ордер на арест украинского дайвера по делу о взрывах на «Северных потоках» Подозреваемый жил в Польше. Он не был арестован, хотя ордер передали польским властям

Подробнее о том, как Германия пыталась задержать подозреваемого

Германия выдала ордер на арест украинского дайвера по делу о взрывах на «Северных потоках» Подозреваемый жил в Польше. Он не был арестован, хотя ордер передали польским властям

Роман Червинский, которого считают координатором взрывов на «Северных потоках», был арестован в Украине по обвинению в превышении должностных полномочий (с чем связано дело, неизвестно). Однако в июле 2024 года суд отпустил его под залог. Червинский отказался комментировать WSJ свое предполагаемое участие в операции по подрыву «Северных потоков», заявив, что не уполномочен говорить об этом. Ранее Червинский через своего адвоката сказал журналистам The Washington Post, что «все предположения о его причастности к атаке на „Северные потоки“ распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

Валерий Залужный в переписке с WSJ ответил, что ему ничего не известно об этой операции, а любые предположения об обратном назвал «просто провокацией». Бывший главком добавил, что Вооруженные силы Украины не имеют права проводить зарубежные миссии, и поэтому он не мог быть к ним причастен.

Украинские участники операции считают, что привлечь к ответственности офицеров будет невозможно, поскольку нет никаких доказательств, кроме бесед. WSJ отмечает, что после отставки с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года Залужный стал послом Украины в Великобритании, и эта должность дает ему иммунитет от судебного преследования.

Выводы немецкого следствия, как пишет WSJ, могли бы повлиять на отношения Киева и Берлина, но этого не случилось. «Атака такого масштаба — достаточное основание, чтобы привести в действие о коллективной обороне НАТО. Но нашу критически важную инфраструктуру взорвала страна, которую мы поддерживаем массовыми поставками оружия и миллиардами наличных», — сказал высокопоставленный немецкий чиновник.