Германия выдала ордер на арест украинского дайвера по делу о взрывах на «Северных потоках» Подозреваемый жил в Польше. Он не был арестован, хотя ордер передали польским властям

Фотография инструктора по дайвингу Владимира Журавлева, подозреваемого во взрывах на «Северных потоках». Опубликована на сайте киевской школы подводного плавания Scuba Family Scuba Family

Генеральный прокурор при Верховном суде Германии Йенс Роммель получил ордер на арест гражданина Украины, проживающего в Польше, который проходит подозреваемым по делу о на системе газопроводов «Северный поток». Об этом говорится в расследовании Suddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, выпущенном 14 августа.

Ключевой подозреваемый попал на фото. Его опознал водитель, подвозивший группу украинцев

По информации немецких медиа, Федеральный верховный суд Германии в июне выдал ордер на имя некоего Владимира Ж., в сообщении немецких СМИ он представлен как Wladimir S., а его фамилия не раскрывается. При этом указывается, что он работал или работает инструктором по дайвингу в киевской школе подводного плавания Scuba Family, организующей дайвинг-туры в разных странах. На сайте школы в числе сотрудников упомянут лишь один Владимир — Владимир Журавлев. Фотография в его фейсбуке совпадает со снимком, который опубликовало издание Die Zeit. Немецкие СМИ называют его главным подозреваемым по делу о диверсии на «Северных потоках». Известно, что в последнее время он жил в Польше в городе Прушкув к юго-западу от Варшавы.

Власти Германии в июне направили европейский на арест Владимира Журавлева в Польшу в надежде, что подозреваемого удастся задержать. В своем запросе на правовую помощь немецкие следователи заявили, что опознали подозреваемого по фотографиям, а также получили показания свидетелей. Утверждается, что украинец находился в белом фургоне «ситроен», замеченном в ночь на 8 сентября 2022 года на немецком острове Рюген в Балтийском море. Предполагается, что в автомобиле находился экипаж, направлявшийся на яхту вместе с оборудованием для дайвинга. Журавлев попал на снимок с камеры слежения за скоростным режимом — он сидел рядом с водителем. В разговоре со следователями водитель рассказал, что ему поручили подвезти группу украинцев, он опознал Журавлева как одного из пассажиров. Немецкие следователи также отметили, что, согласно показаниям свидетелей, Журавлев входил в группу украинцев, которых частная транспортная компания доставила в Германию через Польшу.

В координации диверсии подозревали украинского разведчика

Washington Post: диверсию на «Северных потоках» координировал украинский полковник Роман Червинский Военный, находящийся в СИЗО Киева, свою причастность отрицает

В координации диверсии подозревали украинского разведчика

Washington Post: диверсию на «Северных потоках» координировал украинский полковник Роман Червинский Военный, находящийся в СИЗО Киева, свою причастность отрицает

Власти Польши не ответили на запрос Германии о правовой помощи. Неясно, почему польские власти не задержали подозреваемого. ARD указывает, что по общим правилам, которые и Германия, и Польша считают обязательными, задержание необходимо провести в течение 60 дней — этот срок уже истек. Как пишет Die Zeit, ранее Польша не одобряла строительство газопроводов «Северный поток» и, по словам неназванных польских чиновников, с учетом этого подозреваемый в диверсии на газопроводах воспринимался бы как герой.

Пресс-секретарь Федеральной прокуратуры Германии не ответил на вопросы СМИ. Сам Владимир Журавлев отрицает свою причастность к взрывам. Когда с ним связались журналисты, он сказал, что впервые слышит о подозрениях в свой адрес. Отвечая на вопрос, участвовал ли он в организации диверсий, Журавлев сказал «нет», после чего телефонный разговор завершился. Где сейчас находится Журавлев, неизвестно. Журналисты допустили, что подозреваемый мог бежать. Прокуратура Польши сообщила уже после выхода журналистского расследования, что подозреваемый уехал из Польши в Украину в начале июля. Польша подтвердила, что получила от Германии европейский ордер на арест подозреваемого.

Немецкие следователи вышли на профессиональных дайверов из Украины при помощи иностранной разведки

По версии немецкого следствия, которую приводят СМИ, к взрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» может быть причастна 15-метровая парусная яхта «Андромеда» с экипажем из шести человек (пять мужчин и одна женщина), которая в момент диверсии находилась неподалеку в Балтийском море. Предполагается, что Владимир Журавлев входил в состав экипажа яхты.

Немецкие следователи реконструировали маршрут парусника. В начале сентября 2022 года яхта вышла из порта в немецком городе Росток, сделала остановки на немецком острове Рюген, датских Борнхольме и Кристиансё, шведском Сандхамне и в польском городе Колобжег, после чего вернулась в Росток. Один из моряков утверждает, что слышал, как в одной из гаваней экипаж говорил на украинском языке, пишет ARD.

Перед взрывами в море заметили и российские корабли

Перед взрывами на «Северных потоках» в районе газопроводов заметили корабли ВМФ России. Это выяснилось из перехваченных радиопереговоров

Перед взрывами в море заметили и российские корабли

Перед взрывами на «Северных потоках» в районе газопроводов заметили корабли ВМФ России. Это выяснилось из перехваченных радиопереговоров

Следователи считают, что во время плавания водолазы, находившиеся на яхте, спустились под воду и прикрепили взрывные устройства к трубам газопроводов на глубине около 80 метров. Позднее следователи обнаружили на борту «Андромеды» различные улики: образцы ДНК, отпечатки пальцев, а также следы взрывчатного вещества HMX, известного также как октоген, которое в основном используют военные. Взрывчатка сдетонировала 26 сентября 2022 года, разрушив три из четырех нитей «Северного потока». После взрывов свои расследования начали власти Германии, Дании и Швеции, но датские и шведские следователи в начале 2024 года прекратили расследования без каких-либо существенных результатов.

Яхта «Андромеда» стоит в сухом доке в Дранске на острове Рюген в Германии, 14 марта 2023 года Oliver Denzer / Reuters / Scanpix / LETA

В ходе расследования немецкие следователи начали интересоваться украинскими дайверами. Помимо Владимира Журавлева они заподозрили в причастности к взрывам двух граждан Украины — основателей школы подводного плавания Scuba Family Евгения Успенского и его жену Светлану (в сообщении немецких СМИ их фамилия не приводится, но она есть на сайте школы). Die Zeit называет всех троих дайверов друзьями. Имена троих украинцев Германия получила весной 2024 года от одной из иностранных спецслужб. Полученные данные совпали с зацепками, ранее обнаруженными следователями. При этом следователи не могли прямо использовать полученные данные в уголовном процессе, поскольку иначе им пришлось бы раскрыть источник информации. В следующие месяцы Германия работала над тем, чтобы получить от иностранного партнера как можно больше информации о трех украинских дайверах.

Одна из фотографий Владимира Журавлева, опубликованная в его соцсетях

Как отмечает ARD, Владимир Журавлев мало пишет в социальных сетях, тогда как Евгений и Светлана Успенские активны, они занимают явно проукраинскую позицию. Так, Светлана Успенская участвует в разных группах в телеграме, посвященных помощи беженцам из Украины, например, в Германии. Также она публиковала информацию о кампаниях, посвященных помощи Вооруженным силам Украины, и собирала деньги на приборы ночного видения, которые, вероятно, предназначались для военных. Ее муж Евгений Успенский в то же время выступал в интернете с проукраинскими заявлениями.

Светлана Успенская отрицает свою причастность к взрывам на «Северных потоках». В разговоре с ARD она заявила, что во время атаки находилась в отпуске в Болгарии. Сейчас, по ее словам, она в Киеве. Успенская утверждает, что не знакома с Владимиром Журавлевым. В свою очередь, Евгений Успенский сперва не отвечал на звонки журналистов, а затем предложил ответить на вопросы письменно. Журналисты не приводят его ответы.

О причастности украинцев говорила разведка США

Разведка США считает, что за атакой на газопроводы «Северный поток» может стоять «проукраинская группа». Следователи нашли лодку, на которой перевозили взрывчатку

О причастности украинцев говорила разведка США

Разведка США считает, что за атакой на газопроводы «Северный поток» может стоять «проукраинская группа». Следователи нашли лодку, на которой перевозили взрывчатку

У следствия нет прямых доказательств, что власти Украины связаны с диверсией. При этом есть версия, что подозреваемым могла помочь Польша

Неясно, насколько власти Украины могли быть вовлечены в подготовку и осуществление диверсии на «Северных потоках». ARD утверждает, что следователи не нашли связи между тремя дайверами и украинскими спецслужбами и военными. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что украинские власти причастны к диверсии. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что никто из официальных лиц Украины не причастен к взрывам.

Помимо Украины в центре внимания следователей в 2023 году находилась Польша. Выдвигалась версия, что Польша могла оказать решающую поддержку диверсантам. Когда немецкие следователи начали предполагать, что в диверсии могла участвовать яхта «Андромеда», польские власти заявили, что не смогли подтвердить, что она участвовала в этих событиях, пишет ARD.

Когда судно остановилось в польском городе Колобжег, экипаж проверили, но не нашли никого, «кто имел бы хоть малейшую военную или диверсионную подготовку», заявил один из польских чиновников Станислав Зарен. По его словам, экипаж «искал развлечений», а поездка носила «чисто туристический характер».

Немецкие следователи неоднократно просили польские власти предоставить записи с камер наблюдения в порту Колобжег. Польская сторона недавно ответила, что видеозаписей нет — их удалили ранее, как того требует закон.

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Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается девять месяцев. Мы собрали все, что стало известно о том, кто, как и зачем устроил диверсию При чем тут украинские дайверы? А российский флот? И можно ли еще отремонтировать газопровод?

Больше о взрывах на «северных потоках»

Расследование взрывов на «Северных потоках» продолжается девять месяцев. Мы собрали все, что стало известно о том, кто, как и зачем устроил диверсию При чем тут украинские дайверы? А российский флот? И можно ли еще отремонтировать газопровод?