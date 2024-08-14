Война Девятьсот третий день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 903-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.

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Война Девятьсот второй день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны