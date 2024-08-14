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Война Девятьсот третий день. Хроника «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 августа читайте здесь.

Новые материалы «Медузы», связанные с войной:

  • Вторжение украинских сил в Курскую области продолжается уже больше недели. Показываем, какие территории заняты ВСУ, на карте боев.
  • На Запорожской АЭС, занятой российскими военными, сообщили о серьезных повреждениях в результате удара украинских беспилотников. В ВСУ утверждают, что на станции был пожар. Обсудили с экспертом, насколько опасна ситуация, сложившаяся на ЗАЭС.
  • В ночь на 14 августа российские регионы атаковали более 100 украинских беспилотников. Рассказываем о последствиях атаки.

Главное за ночь и утро

  • В Белгородской области объявили режим ЧС. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что обстановка «продолжает оставаться крайне сложной и напряженной». В Шебекино украинский дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия, водитель получил ранения и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В одном из многоквартирных домов также после атаки дронов загорелась квартира, пострадавших нет.
  • В Нижегородской области украинские беспилотники атаковали город Кулебаки, где находится военный аэродром Саваслейка. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что в Кулебакском муниципальном округе работали силы ПВО и средства РЭБ. По данным Воздушных сил ВСУ, на авиабазе Саваслейка базируются самолеты МиГ-31К — носители ракет «Кинжал», которыми российские войска атакуют Украину.
  • В Воронежской области, по данным телеграм-каналов, под атаку беспилотников попал город Борисоглебск, где расположен военный аэродром. Глава региона Александр Гусев заявил, что в результате атаки повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.
  • Минобороны России заявило, что за ночь над российскими регионами были сбиты 117 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У». 37 беспилотников и ракеты были сбиты над Курской областью, еще 37 БпЛА дронов — над Воронежской, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.
  • Российские войска атаковали территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23 беспилотниками типа «Шахед», 17 из которых были сбиты, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Дроны были сбиты в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.
  • В Херсоне при ударе российских войск пострадали три человека, находившиеся в доме — 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Еще двое пострадавших в Киндийке Херсонской городской общины и один — в Антоновке.

Что еще:

  • Российские войска выводят часть сил с украинской территории в ответ на наступление ВСУ в Курской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Издание называет это первым признаком того, что вторжение ВСУ вынуждает Москву перераспределять ресурсы
  • Наступление ВСУ в Курской области вынуждает Минобороны России перебрасывать в регион войска из Калининграда, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. «Мы даже называем это „демилитаризацией“ Калининграда», — добавил он, обращаясь к Владимиру Зеленскому на встрече в Киеве.
  • Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит Владимира Путина перед «настоящей дилеммой». «Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно активно», — заявил Байден, впервые комментируя вторжение ВСУ в Россию.
  • Немецкая прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Власти ФРГ разыскивают украинца по имени Владимир З., утверждается, что он до последнего времени жил в Польше. В причастности к подрыву газопровода подозревают еще двоих граждан Украины.
атака на российские регионы

Более 100 беспилотников за ночь атаковали регионы России. По неподтвержденным данным, под удар попали три военных аэродрома

атака на российские регионы

Более 100 беспилотников за ночь атаковали регионы России. По неподтвержденным данным, под удар попали три военных аэродрома

Здравствуйте. Сегодня 903-й день полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В новой хронике «Медуза» продолжит в прямом эфире следить за боевыми действиями и связанными с войной событиями в остальном мире. Спасибо, что вы с нами.

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот второй день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот второй день. Хроника «Медузы»