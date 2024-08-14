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Война Девятьсот третий день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 августа читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Вторжение украинских сил в Курскую области продолжается уже больше недели. Показываем, какие территории заняты ВСУ, на карте боев.
- На Запорожской АЭС, занятой российскими военными, сообщили о серьезных повреждениях в результате удара украинских беспилотников. В ВСУ утверждают, что на станции был пожар. Обсудили с экспертом, насколько опасна ситуация, сложившаяся на ЗАЭС.
- В ночь на 14 августа российские регионы атаковали более 100 украинских беспилотников. Рассказываем о последствиях атаки.
Главное за ночь и утро
- В Белгородской области объявили режим ЧС. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что обстановка «продолжает оставаться крайне сложной и напряженной». В Шебекино украинский дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия, водитель получил ранения и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В одном из многоквартирных домов также после атаки дронов загорелась квартира, пострадавших нет.
- В Нижегородской области украинские беспилотники атаковали город Кулебаки, где находится военный аэродром Саваслейка. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что в Кулебакском муниципальном округе работали силы ПВО и средства РЭБ. По данным Воздушных сил ВСУ, на авиабазе Саваслейка базируются самолеты МиГ-31К — носители ракет «Кинжал», которыми российские войска атакуют Украину.
- В Воронежской области, по данным телеграм-каналов, под атаку беспилотников попал город Борисоглебск, где расположен военный аэродром. Глава региона Александр Гусев заявил, что в результате атаки повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.
- Минобороны России заявило, что за ночь над российскими регионами были сбиты 117 украинских дронов и четыре ракеты «Точка-У». 37 беспилотников и ракеты были сбиты над Курской областью, еще 37 БпЛА дронов — над Воронежской, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.
- Российские войска атаковали территорию Украины двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23 беспилотниками типа «Шахед», 17 из которых были сбиты, заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Дроны были сбиты в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Житомирской областях.
- В Херсоне при ударе российских войск пострадали три человека, находившиеся в доме — 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, а также 41-летний мужчина, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Еще двое пострадавших в Киндийке Херсонской городской общины и один — в Антоновке.
Что еще:
- Российские войска выводят часть сил с украинской территории в ответ на наступление ВСУ в Курской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Издание называет это первым признаком того, что вторжение ВСУ вынуждает Москву перераспределять ресурсы
- Наступление ВСУ в Курской области вынуждает Минобороны России перебрасывать в регион войска из Калининграда, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. «Мы даже называем это „демилитаризацией“ Калининграда», — добавил он, обращаясь к Владимиру Зеленскому на встрече в Киеве.
- Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит Владимира Путина перед «настоящей дилеммой». «Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я могу сказать об этом, пока оно активно», — заявил Байден, впервые комментируя вторжение ВСУ в Россию.
- Немецкая прокуратура выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Власти ФРГ разыскивают украинца по имени Владимир З., утверждается, что он до последнего времени жил в Польше. В причастности к подрыву газопровода подозревают еще двоих граждан Украины.