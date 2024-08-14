Украинское телевидение выпустило репортаж из Суджи. В сюжете показали, как военные ВСУ снимают российский флаг и привозят гуманитарную помощь

Украинский телеканал ТСН выпустил репортаж из города Суджа, который ВСУ заняли в ходе наступления в Курской области. Канал показал сюжет в прямом эфире, подчеркнув, что это первая трансляция украинских СМИ с территории РФ. При этом корреспондент ТСН Наталья Нагорная, побывавшая в Судже, во время прямого включения со студией уже находилась в Украине.

В начале сюжета Нагорная показывает российский флаг, который, по ее словам, украинские военные сняли с одного из административных зданий города. Затем канал показал видео, снятое командой ТСН, как военные снимают флаг РФ и бросают его на землю.

«Мы находимся в Судже именно в тот исторический момент, когда российский триколор падает на землю», — комментирует происходящее Нагорная. Как установило издание «Агентство», российский флаг сняли со здания школы-интерната неподалеку от администрации города. По словам журналистки ТСН, снятый флаг будет передан в музей российско-украинской войны.

Нагорная также рассказала, что около города видела разбитую российскую военную технику. В самой Судже, по словам журналистки, еще остаются мирные жители. Она заявила, что они прячутся по подвалам из-за российских обстрелов.

«Люди, которых мы встретили, говорили, что их не предупредили о том, что они должны эвакуироваться, их не забрали… У них осталось критически мало еды, однако сегодня ситуация изменилась именно из-за того, что приехала гуманитарная помощь», — рассказала корреспондент ТСН.

Журналистка утверждает, что в одном из подвалов команда канала встретила подростков 13-14 лет. «Но самому младшему ребенку, о котором мы сейчас знаем, один год», — сказала Нагорная. После этого в сюжете показали кадры того, как украинские военные передают жителям Суджи гуманитарную помощь.

Оперативно проверить информацию из репортажа ТСН не представляется возможным.

За неделю боев в Курской области российским войскам не удалось остановить наступление ВСУ. Украинские бригады, судя по данным из открытых источников, заняли город Суджа.

Минобороны РФ официально не признавало сдачу Суджи. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что украинские войска не установили контроль над городом.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что Россия выводит часть своих сил из Украины в ответ на наступление ВСУ в Курской области.