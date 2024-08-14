Главком ВСУ: завершены «поиск и уничтожение противника» в городе Суджа в Курской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска завершили «поиск и уничтожение противника» в городе Суджа в Курской области. Видео с докладом Сырского опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, с начала текущих суток ВСУ продвинулись на отдельных направлениях в Курской области на один-два километра.

«Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа. С начала суток в плен взято более 100 служащих противника», — говорит Сырский.

Согласно карте «Медузы» на 14 августа, за неделю боев в Курской области российским войскам так и не удалось остановить наступление ВСУ. Участвующие в операции украинские бригады заняли город Суджа, продвинулись на запад (к окраинам райцентра Коренево), прошли полпути до города Льгов на север.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 14 августа заявил, что украинские войска не установили контроль над городом Суджа. «Противник не может сказать, что он полностью контролирует Суджу, потому что это он ее реально не контролирует», — говорил он.

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