Министр обороны Литвы заявил, что Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Наступление ВСУ в Курской области вынуждает российское Минобороны перебрасывать в регион войска из Калининграда. Об этом 13 августа на встрече с президентом Украины в Киеве заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

«Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы России нужно отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это „демилитаризацией“ Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям», — цитирует слова министра «Радио Свобода».

В свою очередь представитель ВСУ, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лыховий в беседе с Politico рассказал, что для обороны Курской области Россия передислоцировала часть своих подразделений с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей на юге Украины. При этом он уточнил, что речь идет о сравнительно небольшом числе подразделений.

Минобороны РФ официально о переброске войск из Калининграда или оккупированных регионов Украины не сообщало.

Вооруженные силы Украины с 6 августа ведут наступление в Курской области России. 12 августа главком ВСУ Александр Сырский сообщал, что украинская армия контролирует около 1000 квадратных километров территории РФ. Владимир Зеленский утверждает, что по состоянию на 13 августа ВСУ заняли 74 населенных пункта Курской области и взяли в плен сотни российских военных.

В украинском МИДе заявляли, что Украина не преследует цель завоевания российских территорий, и наступательная операция ВСУ в Курской области направлена только на защиту граждан страны — а именно предотвращение обстрелов жителей приграничной Сумской области.

Минобороны РФ утверждает, что успешно мешают ВСУ прорваться вглубь Курской области. При этом местные власти проводят массовую эвакуацию местных жителей из приграничных районов, где идут боевые действия.

Как развивается операция в Курской области

Война в Курской области. ВСУ начали наступление ровно неделю назад Краткая хроника событий

Как развивается операция в Курской области

Война в Курской области. ВСУ начали наступление ровно неделю назад Краткая хроника событий