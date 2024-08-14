В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

На территории Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, объявил губернатор Вячеслав Гладков утром 14 августа.

«Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной и напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушенные дома, раненые и погибшие мирные жители», — заявил Гладков. Режим ЧС, сказал он, введен «для защиты населения оказания и дополнительной помощи пострадавшим».

Власти региона, добавил он, обратятся в правительственную комиссию для объявления в области режима ЧС федерального уровня.

Белгородская область на юге и западе граничит с Украиной, а на севере и северо-западе с Курской областью, где с 6 августа идет операция ВСУ.

В Курской области режим ЧС регионального уровня был введен 7 августа, а с 9 августа в регионе действует режим ЧС федерального уровня. Чрезвычайную ситуацию федерального характера, напоминает «Коммерсант», в России объявляют, если число пострадавших превышает 500 человек, или размер ущерба превышает 500 миллионов рублей.

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