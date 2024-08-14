Антивоенный комитет России, оппозиционными и общественными деятелями в эмиграции, опубликовал заявление о наступлении украинской армии в Курской области.

«Мы рассматриваем данный шаг, как реализацию Украиной права на самооборону и ответные действия в условиях продолжающегося широкомасштабного вторжения путинских войск в суверенное государство», — говорится в обращении.

Отсутствие хоть сколько-нибудь существенных воинских соединений Российской Федерации на границе в момент атаки и одновременное непрерывное ведение агрессивных боевых действий в течении более 900 дней на территории суверенной Украины, является лучшим доказательством того, что Путин снова врет про «защиту России». Ему плевать на Россию, он защищает только самого себя.

В комитете выразили сожаление о том, что в ходе боевых действий в Курской области пострадали российские граждане, и призвали военнослужащих ВСУ соблюдать Женевскую конвенцию и «прилагать все усилия к ограничению ущерба некомбатантам».

Заявление Антивоенного комитета России подписали экономист Сергей Алексашенко, политтехнолог Марат Гельман, политики Леонид Гозман, Дмитрий Гудков, Максим Резник, предприниматель Борис Зимин, юрист Елена Лукьянова, главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и ученый Константин Чумаков.

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