Многие жители Курской области теперь беженцы. Фотографии «Информации нет. Что происходит, куда бежать, в какую сторону? Или сидеть в погребе?»
Вооруженные силы Украины уже больше недели проводят операцию в Курской области России. Только по официальным данным, которые представил 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, эвакуированы более 121 тысячи жителей. Всего на тот момент планировалось, что из шести приграничных районов и двух районов, граничащих с Курской АЭС, уедут около 180 тысяч человек. Жители Курской области, покинувшие свои дома, рассказывали, как плохо была организована эвакуация в первые дни боев — зачастую людям приходилось рассчитывать только на свои силы или на помощь волонтеров. Сейчас эвакуированные живут в пунктах временного размещений и не знают, что стало с их родными и близкими, оставшимися дома. Связи с ними нет.
Эвакуацию в Курской области, писал РБК, проводят как централизованно, так и с участием волонтеров и общественных организаций. К вывозу жителей в некоторых случаях подключали и военных.
При этом очевидцы сообщили РБК, что в первые дни после начала операции ВСУ системной эвакуации из отдаленных сел и деревень не было. «Всех нас бросили», — говорила о первых днях после начала боев в Курской области жительница Кореневского района. Она рассказала, что вместе с другими людьми пришла на вокзал, где, как им сказали, должен был ждать поезд, однако он уже ушел, о чем их никто не предупредил. В произошедшем она винила главу района. «Наша глава [района] сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка», — говорила жительница Кореневского района, которую в итоге все же эвакуировали в Курск на автобусе, но без вещей и денег.
Вячеслав, охранявший агроферму в Судже, рассказывал РБК, что его семью вывозил волонтер. «У меня даже чемоданчик не был собран, документы похватали, я в чем ходил во дворе, в том и уехал, — только кошкам успел корм насыпать и воду налил», — говорил он. Некоторые смогли эвакуироваться самостоятельно. Житель Суджи Роман Яценко, работающий в Москве, рассказал, что срочно вернулся в Курскую область. Он смог добраться до уже закрытого на въезд города, где оставалась его семья, и вывезти родных. «Домой пришел. Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: „Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы“. Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника. И я повел их тем же ходом из города», — рассказал он.
Житель Суджи Олег, который в первые дни операции ВСУ смог самостоятельно уехать из города, также рассказал «Медиазоне», что централизованной эвакуации не было. «Это у меня машина есть. Я прыгнул, уехал. А если у человека нет машины, куда он уедет, куда он побежит? Никакой информации от администрации нет вообще: что происходит, куда бежать, в какую сторону? Или сидеть в погребе?» — говорил он. Олег и другие собеседники издания рассказали, что в городе остались их родные и близкие, связи с которыми у них на момент публикации не было. Врио главы Курской области 12 августа говорил, что власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области. Суджа — один из таких населенных пунктов.
Далее мы публикуем сообщения, которые оставляют местные жители на странице исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Власти организовали пункты временного размещения эвакуированных как на территории самой Курской области, так и в других регионах, в том числе в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Костромской и Тверской областях. Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров 13 августа говорил, что в таких пунктах находятся около 8 тысяч человек, включая более 2,2 тысячи детей. Назначенный Россией «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий 13 августа объявил, что обсудил с главой Курской области возможность размещения эвакуированных на аннексированной Россией территории Украины - «на курортах Азовского побережья».
Власти РФ отчитываются о направленной в Курскую область гуманитарной помощи. Шаров говорил, что в регион прибыли «33 гуманитарных колонны МЧС России, которые доставили почти 900 тонн гуманитарных грузов». Сбором и доставкой помощи также занимаются благотворительные и гуманитарные организации.
Россиян призывают помогать пострадавшим из Курской области. Глава Дагестана предложил всем желающим перевести в их пользу свой однодневный заработок. В Орловской области просят людей поучаствовать в сборе помощи для пунктов временного размещения эвакуированных, в том числе одежды, постельного белья и лекарств. Банк России заявил, что «вынужденные эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потерявшие имущество в результате произошедших событий» могут попросить о кредитных каникулах на срок до полугода.
Согласно карте «Медузы» на 14 августа, за неделю боев в Курской области российским войскам так и не удалось остановить наступление ВСУ. Участвующие в операции украинские подразделения заняли город Суджа, продвинулись на запад и прошли полпути до города Льгов на север.