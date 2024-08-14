Многие жители Курской области теперь беженцы. Фотографии «Информации нет. Что происходит, куда бежать, в какую сторону? Или сидеть в погребе?»

Вооруженные силы Украины уже больше недели проводят операцию в Курской области России. Только по официальным данным, которые представил 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, эвакуированы более 121 тысячи жителей. Всего на тот момент планировалось, что из шести приграничных районов и двух районов, граничащих с Курской АЭС, уедут около 180 тысяч человек. Жители Курской области, покинувшие свои дома, рассказывали, как плохо была организована эвакуация в первые дни боев — зачастую людям приходилось рассчитывать только на свои силы или на помощь волонтеров. Сейчас эвакуированные живут в пунктах временного размещений и не знают, что стало с их родными и близкими, оставшимися дома. Связи с ними нет.

Глава Курской области заявил, что дороги, по которым жители приграничных районов пытаются перебраться в более безопасные места, находятся под обстрелами дронов Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Поврежденный автомобиль скорой помощи возле Суджи. 9 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press Поврежденный в результате удара дрона автомобиль на дороге между Суджей и Курском. 8 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Минивэн зоомагазина «Четыре лапы» на обочине ведущей в Курск дороги. 12 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Эвакуацию в Курской области, писал РБК, проводят как централизованно, так и с участием волонтеров и общественных организаций. К вывозу жителей в некоторых случаях подключали и военных.

При этом очевидцы сообщили РБК, что в первые дни после начала операции ВСУ системной эвакуации из отдаленных сел и деревень не было. «Всех нас бросили», — говорила о первых днях после начала боев в Курской области жительница Кореневского района. Она рассказала, что вместе с другими людьми пришла на вокзал, где, как им сказали, должен был ждать поезд, однако он уже ушел, о чем их никто не предупредил. В произошедшем она винила главу района. «Наша глава [района] сволочь, скотина самая настоящая. Куда она делась, мы не знаем. Идиотка», — говорила жительница Кореневского района, которую в итоге все же эвакуировали в Курск на автобусе, но без вещей и денег.

Вячеслав, охранявший агроферму в Судже, рассказывал РБК, что его семью вывозил волонтер. «У меня даже чемоданчик не был собран, документы похватали, я в чем ходил во дворе, в том и уехал, — только кошкам успел корм насыпать и воду налил», — говорил он. Некоторые смогли эвакуироваться самостоятельно. Житель Суджи Роман Яценко, работающий в Москве, рассказал, что срочно вернулся в Курскую область. Он смог добраться до уже закрытого на въезд города, где оставалась его семья, и вывезти родных. «Домой пришел. Слезы, обнимания — одна минута, буквально. Я жестко скомандовал: „Трусы, носки, мобильные телефоны, пауэрбанки, документы“. Собрались за десять минут, выкинули всю еду из холодильника. И я повел их тем же ходом из города», — рассказал он.

Житель Суджи Олег, который в первые дни операции ВСУ смог самостоятельно уехать из города, также рассказал «Медиазоне», что централизованной эвакуации не было. «Это у меня машина есть. Я прыгнул, уехал. А если у человека нет машины, куда он уедет, куда он побежит? Никакой информации от администрации нет вообще: что происходит, куда бежать, в какую сторону? Или сидеть в погребе?» — говорил он. Олег и другие собеседники издания рассказали, что в городе остались их родные и близкие, связи с которыми у них на момент публикации не было. Врио главы Курской области 12 августа говорил, что власти не знают о судьбе около двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области. Суджа — один из таких населенных пунктов.

Далее мы публикуем сообщения, которые оставляют местные жители на странице исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Жительница Курской области и ее собака ждут эвакуации из Рыльска. 9 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press Жители Рыльска, которых эвакуируют на автобусе. 9 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Рыльск. 9 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press Рыльск. 9 августа 2024 года Анатолий Жданов / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Мальчик из Курской области в детском лагере в Подмосковье, где разместили эвакуированных. 10 августа 2024 года Алексей Майшев / РИА Новости / Sputnik / Scanpix / LETA Житель Курской области ждет эвакуации. Рыльск, 9 августа 2024 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

Власти организовали пункты временного размещения эвакуированных как на территории самой Курской области, так и в других регионах, в том числе в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Костромской и Тверской областях. Заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров 13 августа говорил, что в таких пунктах находятся около 8 тысяч человек, включая более 2,2 тысячи детей. Назначенный Россией «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий 13 августа объявил, что обсудил с главой Курской области возможность размещения эвакуированных на аннексированной Россией территории Украины - «на курортах Азовского побережья».

Палаточный лагерь МЧС для эвакуированных в Курске. 11 августа 2024 года Илья Питалев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Эвакуированные в палаточном городке, развернутом МЧС в Курске. 11 августа 2024 года РИА Новости / Sputnik / Profimedia Жительница Курской области, эвакуированная из приграничного района, в палаточном городке в Курске. 11 августа 2024 года Илья Питалев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Власти РФ отчитываются о направленной в Курскую область гуманитарной помощи. Шаров говорил, что в регион прибыли «33 гуманитарных колонны МЧС России, которые доставили почти 900 тонн гуманитарных грузов». Сбором и доставкой помощи также занимаются благотворительные и гуманитарные организации.

Россиян призывают помогать пострадавшим из Курской области. Глава Дагестана предложил всем желающим перевести в их пользу свой однодневный заработок. В Орловской области просят людей поучаствовать в сборе помощи для пунктов временного размещения эвакуированных, в том числе одежды, постельного белья и лекарств. Банк России заявил, что «вынужденные эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потерявшие имущество в результате произошедших событий» могут попросить о кредитных каникулах на срок до полугода.

Ребенок с гуманитарной помощью. Курск, 13 августа 2024 года Илья Питалев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia Эвакуированные в пункте раздачи гуманитарной помощи от движения «Мы вместе» в Курске. 13 августа 2024 года Илья Питалев / РИА Новости / Sputnik / Profimedia

Эвакуированные направляются к автобусам, которые отвезут их из Курска в Подмосковье. 9 августа 2024 года Правительство Курской области / EPA / Scanpix / LETA

Согласно карте «Медузы» на 14 августа, за неделю боев в Курской области российским войскам так и не удалось остановить наступление ВСУ. Участвующие в операции украинские подразделения заняли город Суджа, продвинулись на запад и прошли полпути до города Льгов на север.

Въезд в Льгов. 9 августа 2024 года Владимир Гердо / ТАСС / Profimedia

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