Михаил Фридман подал иск к Люксембургу на 16 миллиардов долларов

Российский миллиардер, основатель «Альфа групп» Михаил Фридман обратился в Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) с иском к Люксембургу, сообщают «Ведомости». Претензии бизнесмена связаны с заморозкой его активов в разных странах, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании.

В иске Фридман называет незаконной экспроприацией заморозку его Люксембургом в рамках исполнения санкций Евросоюза. Он требует выплаты 16 миллиардов долларов компенсации — в такую сумму он оценил общую стоимость своих замороженных активов в этой стране.

По мнению миллиардера, Люксембург нарушил договор 1989 года между Бельгией, Люксембургом и СССР (и Россией как его правопреемницей), в котором говорится, что капиталовложения инвесторов не могут быть экспроприированы или национализированы, за исключением случаев, когда такие меры принимаются исходя из общественных интересов. Но и в этом случае должно выплачиваться возмещение, размер которого должен соответствовать реальной стоимости затронутых капиталовложений.

Защита Фридмана в иске утверждает, что санкции ЕС против бизнесмена ввели только из-за его российского гражданства и успеха в бизнесе, что является «серьезной несправедливостью» и нарушает международное право.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом процесса, называет иск Фридмана первым, который напрямую затрагивает базовую легитимность санкций. По словам собеседника газеты, до сих пор иски предъявлялись только для того, чтобы объявить конкретные санкции против отдельных лиц необоснованными. В нынешнем случае трибуналу предлагается вынести решение о незаконности санкций как таковых.

В мае «Ведомости» сообщали, что Фридман предложил властям Люксембурга начать мирные переговоры о выплате ему компенсации из-за того, что в стране в рамках санкций Евросоюза заморозили его активы.

Михаил Фридман попал под европейские ограничения в конце февраля 2022 года — вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Журнал Forbes оценивает состояние Фридмана в 13,6 миллиарда долларов.

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