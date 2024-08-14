«Агентство»: российских срочников заставляют подписать контракт с Минобороны, запугивая отправкой в Курскую область

Родители солдат срочной службы из разных регионов России сообщили, что их близких заставляют подписать контракт с Минобороны РФ, а в случае отказа запугивают отправкой в Курскую область, где идет наступление ВСУ. Об этом изданию «Агентство» рассказала мать срочника из Самарской области и представитель проекта «Идите лесом» Иван Чувиляев.

Сын собеседницы журналистов служит в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в поселке Рощинский Самарской области с 24 июля. 11 августа он принял присягу. Сразу после присяги ему и сослуживцам сообщили, что их отправят на границу в аннексированный РФ Крым, а уже 13 августа пригрозили отправкой в Курск, предложив в качестве альтернативы контракт.

«Сын смог вчера сделать короткий звонок. Ребята напуганы. Взводный сообщает им, что командир части хочет их отправить в Курск и чтобы им туда не ехать, предлагает оформить якобы какое-то обучение, что-то подписать», — сказала мать срочника. Она предполагает, что речь идет именно про подписание контракта.

Чувиляев сообщил изданию, что «Идите лесом» получил подобные сообщения от срочников из нескольких регионов. «Говорят, что отправят, или предлагают подписывать контракт, обещают: „Мы тебя отправим на учебу“. Это отвратительная уловка, потому что, если ты подписываешь контракт, тебя могут отправить куда угодно — хоть на Марс. Там нет никакого регулирующего закона — что куда-то нельзя отправлять контрактников, их можно отправлять всюду», — объяснил Чувиляев, посоветовав срочникам не поддаваться на уговоры.

Кроме того, сообщения от родителей срочников, которых готовят к отправке в Курскую область в ближайшее время, поступают из новых регионов, рассказал глава «Идите лесом» Григорий Свердлин. По его словам, об этом сообщили родственники солдат из Ленинградской, Московской, Ростовской и Калининградской областей. Ранее такие сообщения поступали от родителей срочников из Мурманской области.

Сообщения о том, что солдаты срочной службы находились на границе в Курской области во время прорыва ВСУ, поступают в с первых дней украинского наступления.

Как рассказывали родственники срочников, их близкие участвовали в боях в Курской области, попали в плен, были эвакуированы или ждут, когда их вывезут. При этом эвакуированных срочников заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую, сообщала «Верстка».

«Агентство» со ссылкой на источник в одной из организаций, оказывающей правовую помощь российским военным, утверждало, что командиры отказались переводить в тыл срочников в Курской области. «Важные истории» к 14 августа установили имена 22 солдат-срочников, пропавших в регионе.