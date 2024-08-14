«Агентство»: родители мурманских срочников рассказали, что их сыновей начали готовить к переброске в Курскую область

Срочников 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области, принявших присягу, готовят к переброске в Курскую область, рассказали несколько родителей солдат «Агентству».

Одна из матерей срочников говорит, что во время присяги, которую ее сын принял 3 августа, стало известно, что их отправят в Курскую область. При этом наступление ВСУ в Курской области началось только 6 августа, и с какой целью срочников собирались перебросить туда, не уточняется.

По словам другой матери, с которой поговорило «Агентство», родители срочников создали чат, чтобы предотвратить переброску солдат в Курскую область.

Родители срочников пишут, что их дети попали на службу только в начале июля. В своих аккаунтах в соцсетях родственники утверждают, что в войсковой части идет подготовка к отправке солдат под Курск и требуют не перебрасывать их туда. «Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года — не направлять солдат, проходящих срочную службу в зону проведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В одной из организаций, которые занимаются правовой помощью российским солдатам, «Агентству» подтвердили, что родители срочников обратились в военную прокуратуру и к президенту с петицией.

О переброске мурманских срочников из 80-й мотострелковой дивизии в Курскую область также сообщали телеграм-каналы Astra и «Осторожно, новости». По данным «Осторожно, новости», родители срочников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента. Правозащитный проект «Идите лесом» утверждает, что из Ленинградской области под Курск уже перебросили 250 срочников.

Вместе с этим срочников, эвакуированных с границы Курской области во время прорыва ВСУ, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую, утверждает телеграм-канал «Верстка», который поговорил с двумя матерями солдат. По словам родителей, около 150 срочников сейчас находятся в одной из войсковых частей в районе Курска.

Как минимум несколько срочников, находившихся в Курской области, уже попали в плен, писало издание «Важные истории». По подсчетам «Верстки», таких может быть не меньше 30 человек. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявлял, что срочники в Курской области «отразили нападение целой бригады [ВСУ], причем никого не потеряли». «Мы все войны — Афганистан, Чечню — мы кем вели? Срочниками же», — напомнил Гурулев.

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