В России за два с половиной года войны составили более 10 тысяч протоколов о «дискредитации» армии

Российские полицейские с марта 2022 года составили более 10 тысяч протоколов по статье о «дискредитации» армии (статья 20.3.3 КоАП) за антивоенные высказывания и выступления. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на поступившие в районные суды протоколы.

Первые протоколы были составлены в начале марта 2022 года, когда Госдума приняла законы, наказывающие за антивоенные высказывания и протесты. Меньше чем за месяц была составлена тысяча протоколов.

К концу 2022 году таких протоколов было уже более 5,6 тысячи, к концу 2023 года — 8,5 тысячи.

Десятитысячный протокол поступил в суд в начале августа 2024 года.

Административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» российской армии, а также уголовную ответственность за «фейки» о военных в России ввели в марте 2022 года — вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. За повторную «дискредитацию» в течение года после первого протокола и штрафа предусмотрена уголовная ответственность (статья 280.3 УК РФ). По данным «ОВД-Инфо», уголовные дела по этой статье возбуждены против 194 человек.