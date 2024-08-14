Строительные компании в последние дни разместили на сайте «Авито» более 30 вакансий по поиску рабочих-вахтовиков для рытья окопов в Курской области, обратила внимание «Русская служба Би-би-си» 14 августа.

В описании одного из объявлений сказано, что «в Курскую область срочно» ищут рабочих «нa строительство фортификaциoнныx cooружений (окoпы, доты, прoтивотaнковые cooружения)». В другом объявлении говорится, что в Курскую область требуются «пoдсoбники, paзнорaбoчие, бeз oпытa… для возвeдeния втоpой (резервной) линии защиты тeрpитории». В еще одном объявлении отмечается: «Peжим pабoты кpуглосуточный».

В некоторых объявлениях говорится, что перед отправкой в Курск нужно отработать две недели на площадках компаний в других регионах РФ. В ряде случаев соискателям предлагают не ехать в Курскую область, а остаться на объектах в Москве или Петербурге.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», большинство вакансий разместили строительные компании и агентства, специализирующиеся на поиске рабочих-вахтовиков. Часто одно и то же объявление дублируется на разные регионы, в том числе на Москву и Петербург.

В некоторых случаях рабочим предлагают зарплату в размере пяти-семи тысяч рублей за смену. В других объявлениях обещают зарплату от 150 до 210 тысяч рублей в месяц, и до 371 тысячи за 60 дней работы.

В большинстве объявлений, как пишет «Би-би-си», не указано, как много работников нужно для рытья окопов. Лишь в одном объявлении — от частного лица в Крыму от 11 августа — говорится, что требуется «50-100 человек» на рытье окопов в Курске. В объявлении сказано, что работать предстоит «вне зоны боевых действий» и «опасность на работе отсутствует».

На фоне наступления Вооруженных сил Украины в Курской области, начавшегося 6 августа, российские силы начали создавать оборонительные линии возле Курской АЭС. Также появились сообщения, что военные начали рыть окопы в районе Льгова и Курска.

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