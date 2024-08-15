Министерство реинтеграции Украины предложило жителям Курской области эвакуироваться на украинскую территорию и открыло для них горячую линию
Министерство реинтеграции Украины заявило об открытии круглосуточной горячей линии для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться или нуждаются в гуманитарной помощи. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук в своих соцсетях.
«Пишу на русском, чтобы было понятно россиянам», — говорится в посте Верещук. Она поясняет, что жители Курска могут оставить заявку на эвакуацию на территорию Украины, написав на номер в телеграме или вотсапе или на электронную почту.
«Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку», — добавила Верещук.
Наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа. С тех пор власти объявили эвакуацию в приграничных Суджанском, Глушковском, Рыльском и Кореневском районах, а также в Большесолдатском районе, который напрямую с Украиной не граничит. Кроме того, эвакуация объявлена и в некоторых районах Белгородской области. На встрече с Владимиром Путиным 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов говорил, что эвакуации подлежат около 180 тысяч жителей Курской области, примерно 121 тысяча уже выехали.