Власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей поселка Глушково
Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей поселка Глушково, сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов
«Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники курского центра „Патриот“. Прошу всех следовать рекомендациям», — говорится в сообщении главы региона.
Глушково — административный центр Глушковского района, который граничит с Украиной. По прямой от поселка до границы около семи километров.
Согласно открытым данным, которые отслеживает отдел «Разбор» «Медузы», ВСУ в ходе наступления в Курской области зашли в деревню Внезапное в Кореневском районе. Этот населенный пункт находится примерно в 17 километрах от Глушково.
За неделю боев в Курской области российским войскам не удалось остановить наступление ВСУ. Украинские бригады, судя по данным из открытых источников, заняли город Суджа, продвинулись на запад, к окраинам райцентра Коренево, а также прошли полпути до города Льгов на север.
В Курской области уже объявили эвакуацию жителей Суджанского, Глушковского, Рыльского, Кореневского и Большесолдатского районов. Все они, кроме Большесолдатского, граничат с Украиной.