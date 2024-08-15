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«Продвигаемся дальше. Один-два километра в сутки». ВСУ продолжают наступление в Курской области Фотографии
Источник: Meduza
Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. «Продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках в сутки», написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Министерство реинтеграции Украины открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться на украинскую территорию или нуждаются в гуманитарной помощи, пообещав оказать им «необходимую защиту и гуманитарную поддержку». Фотографии, которые публикует «Медуза» были сделаны 14 августа в Сумской области — возле границы с Россией, о которой напоминает лишь разрушенный КПП.