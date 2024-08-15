«Продвигаемся дальше. Один-два километра в сутки». ВСУ продолжают наступление в Курской области Фотографии

Вооруженные силы Украины продолжают операцию в Курской области. «Продвигаемся дальше. От одного до двух километров на разных участках в сутки», написал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Министерство реинтеграции Украины открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которые хотят эвакуироваться на украинскую территорию или нуждаются в гуманитарной помощи, пообещав оказать им «необходимую защиту и гуманитарную поддержку». Фотографии, которые публикует «Медуза» были сделаны 14 августа в Сумской области — возле границы с Россией, о которой напоминает лишь разрушенный КПП.

Автомобиль Humvee украинских военных проезжает мимо разрушенного КПП на границе с Россией Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Разрушенный контрольно-пропускной пункт на украино-российской границе в Сумской области Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Горящий автомобиль и бронемашина ВСУ возле границы с Россией в Сумской области Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Украинские военнослужащие в приграничном районе Сумской области Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Танк ВСУ возле границы с Россией Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

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Зачем ВСУ начали операцию в Курской области? Насколько это рискованно? И как она будет развиваться? Вот что об этом говорят западные военные аналитики

Еще об операции ВСУ в Сумской области

Зачем ВСУ начали операцию в Курской области? Насколько это рискованно? И как она будет развиваться? Вот что об этом говорят западные военные аналитики