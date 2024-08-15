Александр Лукашенко предложил России и Украине сесть за стол переговоров и прекратить войну, потому что она не нужна «ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам». Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия», его цитирует государственное белорусское агентство «Белта».

По его мнению, эта война нужна только «высокопоставленным людям американского происхождения».

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут». Это высокопоставленные лица об этом говорят. Американского происхождения (чуть-чуть приоткрою вам). Это что, нормально? Они хотят, чтобы мы друг друга уничтожили», — заявил Лукашенко.

Он также сказал, что не готов применить размещенное на территории Беларуси российское ядерное оружие, пока не нарушена граница страны.

«Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им [западным политикам]: «Мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же — граница нашего Союзного государства», — приводит его слова «Интерфакс».

Лукашенко добавил, что, согласно нынешнем договоренностям, Россия в случае агрессии в отношении Беларуси введет в страну свои войска для оказания военной поддержки. По его словам, белорусская армия «принимает первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия».

На фоне вторжения украинских войск на территорию Курской области Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации». По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина, на границу с Украиной будут стянуты реактивные системы «Полонез» и комплексы «Искандер».

Читайте также

Зачем ВСУ начали операцию в Курской области? Насколько это рискованно? И как она будет развиваться? Вот что об этом говорят западные военные аналитики

Читайте также

Зачем ВСУ начали операцию в Курской области? Насколько это рискованно? И как она будет развиваться? Вот что об этом говорят западные военные аналитики