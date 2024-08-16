В Глушковском районе Курской области ударом ВСУ разрушен автомобильный мост. Отрезанной оказалась часть приграничных сел

В Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ был разрушен автомобильный мост через реку Сейм, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Глава региона не уточнил, чем был нанесен удар. По данным телеграм-каналов Baza и Mash, по мосту ударили ракетами из установки HIMARS, после чего обрушился один из пролетов. Mash пишет, что после удара по мосту отрезанной оказалась приграничная часть Глушковского района — в том числе села Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов.

Об ударе из РСЗО HIMARS также пишет близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь», по данным которого, в Глушковском районе складывается «сложная оперативная обстановка». Он утверждает, что ВСУ «приступили к массированному обстрелу мостов». Телеграм-канал «Военный осведомитель» пишет, что ВСУ одновременно с этим наносят удары по мосту в соседнем селе Званное. Подтверждения этому нет.

Z-блогер из Курской области и советник врио губернатора региона Роман Алехин утверждает, что мост, находящийся в селе Глушковка (вероятно, имеется в виду село Глушково), был уничтожен двумя авиабомбами, после чего ВСУ начали продвигаться вдоль железнодорожных путей и прошли около полутора километров.

Мост, о котором идет речь, находится на дороге к пограничному контрольно-пропускному пункту «Теткино» — до него от села Глушково около 30 километров. В этом районе, судя по карте, есть еще два моста — у села Званное и у села Карыж к северо-западу от Глушково.

Mash утверждает, что при первом ударе ВСУ по мосту, нанесенном ранее в этот же день, погибли двое сотрудников «Народного фронта» — Николай Ковалев и Давид Соколов, пишет Mash. Третий ехавший вместе с ними по мосту сотрудник Федор Геращенко выжил при ударе. Гибель двоих волонтеров в результате прямого попадания снаряда подтвердили в самой организации.

ВСУ наносили удары по мосту несколько дней подряд. 14 августа в Сумской области Украины российским ракетным ударом была уничтожена пусковая установка M142 HIMARS, которая вела огонь в направлении Глушково.

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