Путин повысил свою племянницу Анну Цивилеву до статс-секретаря. До этого она была обычным замминистра обороны
Президент России Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписан 17 августа, сообщает ТАСС.
До этого Цивилева была обычным заместителем министра.
Заместителей у руководителя каждого федерального ведомства может быть несколько, в то время как статс-секретарь — только один. При этом статс-секретари есть только в нескольких ведомствах.
Статс-секретари отвечают за связь министерства с парламентом и другими госорганами, а также с общественными организациями.
Цивилева стала заместителем министра обороны в июне, когда ведомство вместо Сергея Шойгу возглавил Андрей Белоусов.
Муж Цивилевой Сергей до мая занимал пост губернатора Кемеровской области, а сейчас возглавляет министерство энергетики России.