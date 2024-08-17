Путин повысил свою племянницу Анну Цивилеву до статс-секретаря. До этого она была обычным замминистра обороны

Президент России Владимир Путин назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву статс-секретарем — заместителем министра обороны. Соответствующий указ подписан 17 августа, сообщает ТАСС.

До этого Цивилева была обычным заместителем министра.

Заместителей у руководителя каждого федерального ведомства может быть несколько, в то время как статс-секретарь — только один. При этом статс-секретари есть только в ведомствах.

Статс-секретари отвечают за связь министерства с парламентом и другими госорганами, а также с общественными организациями.

Цивилева стала заместителем министра обороны в июне, когда ведомство вместо Сергея Шойгу возглавил Андрей Белоусов.

Муж Цивилевой Сергей до мая занимал пост губернатора Кемеровской области, а сейчас возглавляет министерство энергетики России.

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