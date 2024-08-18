В Москве после рейда нескольким десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат

В Москве военные следователи и представители УВД по Восточному административному округу провели рейд, по итогам которого нескольким десяткам мигрантов, получившим гражданство РФ, вручили повестки в военкомат для постановки на учет, пишет «Коммерсант».

Рейд, по данным издания, проходил на автовокзале рядом с метро «Щелковская», овощной базе и в расположенных в Восточном административном округе хостелах.

Российское МВД при участии представителей других ведомств регулярно проводят рейды по местам, где могут работать или жить мигранты, выявляя, в том числе тех, кто после получения российского гражданства не встал на учет в военкомат. В частности такие рейды проводили на складах Wildberries в Подмосковье, в мечетях и ресторанах. Сообщалось, что пришедших по повестке в военкомат отправляли на военную службу, в том числе и принуждая заключить контракт.

В июне 2024 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России выявили более 30 тысяч иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. Около 10 тысяч из них, по словам Бастрыкина, отправили на войну «рыть окопы».

В конце июля Госдума приняла закон, который обязывает иностранцев одновременно с получением паспорта РФ вставать на воинский учет.

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