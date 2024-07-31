В Госдуму внесли законопроект, который обязывает иностранцев одновременно с получением паспорта РФ вставать на воинский учет

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет иностранцев одновременно с получением российского гражданства и выдачей паспорта вставать на воинский учет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект внесли 30 июля, его, как утверждает Володин, поддерживают большинство депутатов. Рассмотреть поправки депутаты собираются уже 31 июля.

«Интерфакс» напоминает, что в настоящее время иностранцы и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство России и находящиеся в призывном возрасте, и так обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания). Но как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «широкую огласку» получают факты, когда после получения гражданства РФ такие люди уклоняются от этой обязанности.

Законопроектом предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого органы МВД должны будут предоставлять в электронной форме «сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина РФ».

В случае неисполнения обязанности постановки на воинский учет, это станет основанием для лишения приобретенного гражданства.

Володин предложил подготовить соответствующий законопроект 29 июля. 30 июля его уже внесли в Госдуму.

До конца весенней сессии, которая завершается 4 августа, Госдума планирует принять поправки, которые увеличат срок службы в армии граждан с приобретенным гражданством РФ до двух лет, а также повысят их призывной возраст. Насколько предлагается повысить призывной возраст гражданам с приобретенным гражданством, не уточнялось.

В конце июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что в России выявили более 30 тысяч иностранцев, которые недавно получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. По его словам, их поставили на учет и уже около 10 тысяч направили в зону « ».

Российские правоохранительные органы регулярно устраивают рейды на предприятия, где работают трудовые мигранты. Им вручают повестки или увозят в военные комиссариаты. Мигрантам без гражданства РФ обещают в ускоренном порядке выдать российские паспорта, если они подпишут контракт с Минобороны.

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