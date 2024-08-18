Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной треть своей армии

Александр Лукашенко в интервью «России-1» заявил, что Беларусь перебросила к границе с Украиной почти треть своей армии. По словам Лукашенко, на такой шаг пришлось пойти из-за того, что Украина не только «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных», но и начала перебрасывать дополнительные подразделения.

«Мы запросили: „Вы зачем это делаете?“ Они нам честно сказали: „Вы собираетесь с россиянами нас атаковать из-под Гомеля“. Но у нас цели такой не было. Они эти дополнительные силы, которые были сверх 120 тысяч, отвели. И мы те, которые дополнительно вводили, тоже отвели», — заявил он (здесь и далее цитаты по Белта).

С обеих сторон границы, добавил он, остались те подразделения, которые были перемещены туда в начале войны. « Это смерти подобно, чтобы мы свои войска с границы с Украиной убрали. Война идет», — сказал Лукашенко.

На западной границе Беларуси, по его словам, также усилена оборона. «Выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовская и польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях. Мы же тоже учимся на этой украинско-российской специальной военной операции ( ). Мы видим, где надо разместить», — сказал он.

Начав операцию в Курской области заявил Лукашенко, Украина пошла «на повышение ставок», что, по его мнению, «неправильно». «Естественно, военные и Путин сами умрут, но снесут оттуда украинских военных», — спрогнозировал он дальнейшее развитие событий. «Встает вопрос: зачем туда зашли? Для того чтобы похоронить самых таких уже подготовленных бойцов? Уже ж лучших собрали. А что будет на других участках фронта?» — сказал Лукашенко.

Ответы на некоторые из этих вопросов в сводке «Медузы» ВСУ идут на большой риск в Курской области: в бой брошены все резервные бригады, пусть и не в полном составе. Почему эта операция так важна для Украины? И как строят оборону ВС РФ? Карта боев на 17 августа

Говоря в целом о войне Лукашенко заявил, что Москве и Киеву надо сесть за стол переговоров. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна», — сказал Лукашенко (это фрагмент интервью был опубликован 15 августа — прим. «Медуза»).

«Вы [в России] говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал Лукашенко, указав, на непопулярность, по его мнению, президента Владимира Зеленского среди украинцев.

На фоне операции ВСУ на территории Курской области, идущей с 6 августа, Лукашенко распорядился усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском направлениях «с целью реагирования на любые возможные провокации».

В марте 2023 года Россия объявила о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, в июне была доставлена первая партия ядерных зарядов. В июле 2024 года на параде в честь Дня независимости Беларуси участвовали оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», подготовленные для нанесения ударов тактическим ядерным оружием.

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