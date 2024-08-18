В МИД РФ прокомментировали публикацию The Washington Post, в которой говорилось, что Россия и Украина в августе планировали направить в Катар делегации для начала переговоров об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры с обеих сторон, но планы поменялись из-за операции ВСУ в Курской области.

В комментарии от имени официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, в частности говорится:

Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется.

Также Захарова заявила, что войска РФ не наносят ударов по гражданским объектам, Россия «давала шансы на переговорное решение кризиса», но Украина ими не воспользовалась, а также назвала операцию ВСУ в Курской области «бандитской вылазкой».

Что комментирует МИД РФ

Москва и Киев готовились к тайным переговорам в Катаре об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Курская операция ВСУ поставила план под угрозу Главное из материала The Washington Post

Что комментирует МИД РФ

Москва и Киев готовились к тайным переговорам в Катаре об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Курская операция ВСУ поставила план под угрозу Главное из материала The Washington Post