Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться домой, заявив, что они «мешают работе наших военных»
Жителям Кореневского района Курской области, где была объявлена эвакуация, не следует пытаться вернуться в свои дома, заявила глава местной администрации Марина Дегтярева.
«Некоторые граждане не оставляют попыток вернуться домой, тем самым мешают работе наших военных», — написала Дегтярева на свой странице во «ВКонтакте».
На территории района, заявила она, «сохраняется сложная оперативная обстановка», в связи с чем «возвращение пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями».
Корневский — один из граничащих с Украиной районов Курской области, где после начала операции ВСУ была объявлена эвакуация жителей. Также власти решили эвакуировать жителей приграничных Суджанского, Глушковского, Рыльского райнов, и Большесолдатского района, у которого нет границы с Украиной.
Ставшие беженцами жители Курской области рассказывали, что как минимум в первые дни операции ВСУ эвакуация была плохо организована и им приходилось рассчитывать или на свои силы или на помощь волонтеров. На это жаловались, в частности, и жители Кореневского района.