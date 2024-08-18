Дроны дважды атаковали нефтебазу в Ростовской области

Нефтебазу в Пролетарске Ростовской области ночью и утром 18 августа атаковали дроны. По словам главы региона Василия Голубева, беспилотники были сбиты, но в результате падения обломков «на территории промскладов в произошло возгорание дизтоплива».

Тушение пожара, по словам Голубева, пришлось прерывать из-за повторной атаки беспилотников. В ликвидации возгорания задействован, в числе прочего, пожарный поезд, написал глава региона в своем телеграм-канале. Пострадавших, по его данным, нет.

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