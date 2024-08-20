Министр обороны РФ объявил о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

В России создадут группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.

По его словам, командующие этих группировок и представитель Генерального штаба ВС РФ будут отвечать «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения». Кто возглавит эти группировки, не уточняется.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что речь может идти не о создании, как об этом заявили многие СМИ и российские государственные агентства, а о воссоздании группировок. Издание напоминает, что в апреле 2024 года после нового наступления войск РФ в Харьковской области пресса и блогеры как со стороны России, так и со стороны Украины сообщали о создании в рамках ВС РФ группировки войск «Север», в которую вошли группировки «Белгород», «Курск» и «Брянск». Тогда эти три образования называли «группировки прикрытия границы» либо «группировки войск».

Ранее Минобороны сообщало лишь о деятельности группировок российских войск, которые воюют в Украине.

В ходе заседания Белоусов также назначил заместителем руководителя Координационного совета генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и распределил зоны ответственности каждого члена совета от Минобороны.

Украинские военные с 6 августа ведут наступательную операцию в приграничных районах Курской области. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.