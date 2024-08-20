Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности УПЦ

Украинский парламент принял закон «О запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией».

«За», сообщил депутат Ярослав Железняк, проголосовали 265 депутатов, против было подано 29 голосов, четыре человека воздержались, еще 24 не принимали участие в голосовании. «В народе — закон о запрете московской церкви», — написал Железняк.

Закон, в первую очередь, касается деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), ранее известной как .

Предполагается, что закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования, но общинам УПЦ дается девять месяцев для того, «чтобы разорвать связи с РПЦ».

Законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, был внесен в Верховную Раду в январе 2023 года, а в октябре прошел первое чтение.

Украинские спецслужбы регулярно проводят обыски в общинах и у священнослужителей УПЦ по подозрению в распространении российской пропаганды и «разжигании вражды». Представители УПЦ становятся фигурантами уголовных дел, в том числе об отрицании российской агрессии, как митрополит Ионафан. В УПЦ поддержку российской агрессии отрицают.

В марте 2023 года украинские власти расторгли с УПЦ договор об аренде территорий и зданий Киево-Печерской лавры и потребовали их покинуть.

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