Война Девятьсот восьмой день. Хроника «Медузы»

ВСУ уже почти две недели проводят операцию в Курской области. В граничащих с Украиной районах (и в некоторых соседних) объявлена эвакуация. Людей, вынужденных покинуть свои дома, принимают в том числе в пунктах временного размещения в Курске. На улицах областного центра, от которого до границы с Украиной чуть более 150 километров по прямой, размещают мешки с песком, чтобы защититься от последствий ударов с воздуха. «Медуза» публикует фото, показывающие, что сейчас происходит в Курске.

фотохроника войны

Курск принимает беженцев и пытается защититься от ударов с воздуха. Что происходит в городе, менее чем в 150 километрах от которого идут бои. Фотографии

фотохроника войны