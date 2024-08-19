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Война Девятьсот восьмой день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 августа читайте здесь.
ВСУ уже почти две недели проводят операцию в Курской области. В граничащих с Украиной районах (и в некоторых соседних) объявлена эвакуация. Людей, вынужденных покинуть свои дома, принимают в том числе в пунктах временного размещения в Курске. На улицах областного центра, от которого до границы с Украиной чуть более 150 километров по прямой, размещают мешки с песком, чтобы защититься от последствий ударов с воздуха. «Медуза» публикует фото, показывающие, что сейчас происходит в Курске.
Главное за ночь и утро
- Z-блогеры сообщили, что ВСУ уничтожили третий мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области в районе села Карыж. Об этом написали провоенные блогеры Владимир Романов и Юрий Подоляка. Всего в этом районе три моста, один был разрушен в результате удара ВСУ 16 августа, второй, у села Званное — 18 августа. Таким образом часть Глушковского района, граничащая с Украиной, оказывается отрезанной от основной области.
- Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской и Курской областями были сбиты четыре украинских беспилотника. Главы регионов о пострадавших в результате атак не сообщали.
- Над Украиной сбиты все 11 беспилотников, которые российская армия запустила в течение ночи, заявили в Воздушных силах страны. Дроны были сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.
- Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 августа назвал целью операции в Курской области «создание буферной зоны на территории агрессора». Он также обратился к партнерам Украины с просьбой ускорить логистику поставок военной помощи. «У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов», — сказал Зеленский.
Что еще:
- Генпрокуратура признала «нежелательным» «Фонд Клуни за справедливость», основанный актером Джорджем Клуни из-за «работы, направленной на дискредитацию России» и поддержки «экстремистских объединений и террористических организаций». В конце мая директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат заявила, что прокуроры Международного уголовного суда могли бы выдавать ордеры на арест российских пропагандистов. После этого в Госдуме заявили, что направят в Генпрокуратуру материалы для признания фонда «нежелательным». Сам Клуни позже пояснял, что «кто-то в фонде оговорился».
- Курский телеграм-канал опубликовал видео мародерства в салоне сотовой связи, на котором были трое мужчин в военной форме. «Агентство» выяснило, что как минимум один из бойцов служит в чеченском подразделении.