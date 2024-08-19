Курск принимает беженцев и пытается защититься от ударов с воздуха. Что происходит в городе, менее чем в 150 километрах от которого идут бои. Фотографии

ВСУ уже почти две недели проводят операцию в Курской области. В граничащих с Украиной районах объявлена эвакуация. Людей, вынужденных покинуть свои дома, принимают в том числе в пунктах временного размещения в Курске. На улицах областного центра, от которого до границы с Украиной чуть более 150 километров по прямой, размещают мешки с песком, чтобы защититься от последствий ударов с воздуха. «Медуза» публикует фото, показывающие, что сейчас происходит в Курске.

Поезд с эвакуированными жителями приграничных районов Курской области на вокзале Курска. 17 августа 2024 года EPA / Scanpix / LETA

Мешки с песком у здания городской администрации Курска. 16 августа 2024 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Беженцы в одном из храмов Курска. 16 авгста 2024 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Центр временного размещения эвакуированных в помещении спортивного клуба в Курске. 18 августа 2024 года EPA / Scanpix / LETA

Беженцы из приграничных районов в пункте раздачи гуманитарной помощи от Красного Креста. 17 августа 2024 года EPA / Scanpix / LETA

Могилы погибших участников войны в Украине на одном из кладбищ Курска. 18 августа 2024 года EPA / Scanpix / LETA

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