«ОВД-Инфо»: родственники каждого девятого фигуранта «политических» дел в России столкнулись с давлением

Правозащитная организация «ОВД-Инфо» выпустила исследование о том, как российские власти оказывали давление на родственников людей, преследуемых по политическим мотивам.

По оценке правозащитников, с января 2016 по декабрь 2023 года с различного рода давлением столкнулись близкие 378 жертв политических преследований. Это 11% от общего числа преследуемых — всего за этот период фигурантами политических дел стали 3332 человека.

Чаще всего родственники фигурантов политических дел сталкивались с визитами представителей органов власти домой, звонками и вызовами в ведомства. На втором месте по распространенности — обыски. Кроме того, близкие людей, которых преследуют по «политическим» статьям, сталкивались с угрозами, проблемами с имуществом, давлением на работе и насилием.

Чаще всего давление оказывали на родственников тех, кто критиковал федеральные органы власти или высказывался против войны с Украиной.

«С 2022 года силовики все чаще заставляют родственников звонить близким, которые эмигрировали из России, и просить их вернуться домой, или записывать на камеру видеообращения с извинениями. Раньше такие методы были характерны лишь для некоторых регионов Северного Кавказа, теперь подобное происходит по всей России», — пишет «ОВД-Инфо».

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