При тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске, начавшегося из-за атаки дронов, пострадали 18 сотрудников МЧС. Справиться с огнем не удается уже более суток

При тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске, Ростовская область, начавшегося после удара дронов, пострадали 18 сотрудников МЧС, сообщил глава региона Василий Голубев. Состояние четверых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Ликвидировать возгорание не удается уже более суток, написал Голубев. «Сейчас все усилия аварийно-спасательных подразделений направлены на локализацию горения», — заявил глава региона. В Пролетарском районе из-за пожара объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Нефтебазу в Пролетарске в ночь на 18 августа атаковал дрон. Власти региона заявили, что беспилотник удалось сбить, но упавшие обломки вызвали пожар. Утром 18 августа уже горящую нефтебазу еще раз атаковали дроны, из-за чего, сообщали власти региона, тушение пожара пришлось прервать. Ранее власти Ростовской области говорили, что при пожаре никто не пострадал.

Генштаб ВСУ заявил, что атаку нефтебазы в Пролетарске организовало ГУР Минобороны Украины во взаимодействии с Вооруженными силами. В Пролетарске, говорилось в распространенном Генштабом ВСУ сообщении, хранились нефть и нефтепродукты, используемые, в числе прочего, для нужд российской армии.

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