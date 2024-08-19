Власти решили дать отсрочку по уплате налогов предпринимателям в приграничных районах Курской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей, работающих на приграничной территории Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ 19 августа.

«Отсрочка по таким платежам будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты», — сказано в сообщении кабинета министров.

Мишустин поручил Минфину в течение десяти дней подготовить и внести на рассмотрение проект соответствующего акта правительства.

Вооруженные силы Украины начали наступление в приграничных районах Курской области 6 августа. После этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации — сперва регионального масштаба, затем — федерального. С 10 августа в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Глава Курской области Алексей Смирнов говорил 12 августа, что из приграничных районов выехали около 121 тысячи жителей.

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