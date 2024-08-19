Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выпустил обращение, адресованное родителям солдат срочной службы, которые требуют, чтобы их детей вывели из зоны боевых действий в Курской области. Видеообращение появилось в телеграм-канале Алаудинова в ночь на 19 августа.

По словам Алаудинова, в последнее время он наблюдает «всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать» и даже находиться в Курской области.

Друзья, если ваши дети, 18-летние, уже находятся в министерстве обороны, они являются служащими. И должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник, и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как-так может быть?

Алаудинов заявил, что «реально не понимает» родителей солдат-срочников, которые говорят, что их дети не заключали контракты с министерством обороны и получают «маленькие зарплаты». «Они могут запросто подписать контракт и пойти служить», — заявил командир «Ахмата».

Не надо из 18-летних срочников, мужчин, делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы, он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил.

Алаудинов добавил, что «сегодня в нашей стране должны стоять одним строем все — от мала до велика». «Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего» — сказал Алаудинов.

Он также призвал всех мужчин заключать контракты с министерством обороны РФ, поскольку «нет у нас никакой мобилизации».

Апти Алаудинов чаще других представителей российских силовых структур комментирует наступление Вооруженных сил Украины в Курской области, начавшееся 6 августа. Чеченские подразделения, которые часто называют «тикток-войсками» из-за пиара в соцсетях, должны были охранять границы Курской области.

Журналисты «Важных историй» к 15 августа подтвердили личности 25 российских солдат-срочников, которые попали в украинский плен в результате вторжения ВСУ в Курскую область.

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