Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль поселок Нью-Йорк (прежнее название — Новгородское) в Донецкой области, утверждает министерство обороны РФ. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале ведомства днем 20 августа.

В Минобороны РФ заявили, что «в результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ разгромлена крупная группировка войск» Украины, а также захвачен «один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел».

Независимых подтверждений этой информации нет. Неясно, смогли ли российские силы взять под свой контроль Дзержинский фенольный завод. Российское информационное агентство ТАСС сообщило утром 20 августа, что, по данным силовых структур самопровозглашенной ДНР, фенольный завод «остается одним из немногих очагов сопротивления ВСУ в населенном пункте», там «идет зачистка».

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 20 августа, что в Донецкой области «продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк». Украинские военные в то же время заявили «Украинской правде», что ВСУ продолжают контролировать 20% территории поселка, а российские силы, преодолев часть Нью-Йорка, продолжили двигаться к следующему поселку — Нелиповке. Российские «военкоры» сообщили о захвате Нью-Йорка 19 августа.

Поселок Нью-Йорк расположен в Бахмутском районе Донецкой области, к северо-западу от Торецка. До войны в поселке жили чуть меньше 11 тысяч человек. Российские войска начали наступление на Нью-Йорк летом 2024 года.

Поселение Нью-Йорк в Донецкой области основали , которых пригласила в Россию Екатерина II, выделив им для заселения земли на территории современной Восточной Украины, сообщало агентство «Интерфакс» в 2021 году. Под названием Нью-Йорк поселок, в частности, упоминается в драме советского писателя Виктора Некрасова «В родном городе». В 1951-2021 годах поселок носил название Новгородское.