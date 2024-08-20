«Радио Свобода»: в Глушковском районе Курской области исчезла понтонная переправа через реку Сейм, построенная военными РФ вместо разрушенных мостов

На спутниковых снимках реки Сейм в Глушковском районе Курской области больше не видна понтонная переправа, устроенная российскими военными недалеко от разрушенного ВСУ моста, пишет «Радио Свобода».

Переправа находилась между селами Званное и Глушково. На снимках, сделанных 19 августа системой NASA FIRMS, понтонного моста нет, а в 500 метрах от того места, где он был, поднимается дым.

Вторая понтонная переправа, наведенная военными РФ восточнее села Глушково, на спутниковых снимках по-прежнему видна.

Через реку Сейм в Глушковском районе было три стационарных моста. Все они были выведены из строя ударами ВСУ за последние несколько дней. Комментируя удар по третьему, последнему мосту, российские провоенные блогеры писали, что для обеспечения российских войск хватит понтонных переправ, построенных через Сейм.

Разрушение мостов через Сейм отрезает часть Глушковского района, граничащую с Украиной, от остальной территории Курской области. Мосты и понтонные переправы через Сейм имеют важное значение для логистики российских военных в этом районе.

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