Глава Мурманской области заявил об угрозе беспилотников в регионе. Местный аэропорт временно закрыли

В Мурманской области выявлена «воздушная угроза применения беспилотника», сообщил глава региона Андрей Чибис.

По его словам, все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Других подробностей Чибис не привел.

Вместе с этим представитель Росавиации сообщил, что с 15:38 по московскому времени в двух аэропортах, Мурманск и Хибины, введены временные ограничения для обеспечения безопасности воздушных судов.

Бывший координатор штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина опубликовала присланное ей очевидцами видео, на котором, по их словам, украинских беспилотник летит в районе закрытого военного поселка Высокий.

Телеграм-канал Mash утверждает, что украинский беспилотник был сбит российской системой ПВО.

Российские «военкоры» предполагают, что целью беспилотника, который преодолел не менее 1800 километров, отделяющих Мурманскую область от границы с Украиной, могла быть авиабаза Оленья, где расположены ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

В конце июля Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло об ударе по аэродрому. Представитель ГУР Андрей Юсов утверждал, что беспилотники поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.