Генерал Лапин весной 2024 года распустил совет, отвечавший за оборону Курской области Российская граница могла стать более уязвимой из-за его ошибок, пишет The Wall Street Journal

Донат Сорокин / ТАСС / Profimedia

Весной 2024 года командующий российской группировкой войск «Север» генерал-полковник Александр Лапин распустил межведомственный совет, который отвечал за оборону приграничных регионов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в российских службах безопасности. По словам собеседника издания, Лапин заявил, что ресурсы на защиту российской границы есть только у военных.

В совет, как пишет WSJ, входили представители вооруженных сил и региональные представители силовых ведомств. Издание отмечает, что неясно, помог бы этот совет дать организованный отпор украинским войскам или нет, но без централизованного органа усилия Москвы по вытеснению ВСУ до сих пор были «хаотичными и неэффективными».

За несколько дней до наступления ВСУ в Курской области, как пишет WSJ, ссылаясь на российских «военкоров», командование Лапина предупреждало Москву, что украинские войска наращивают свою численность на линии фронта. Однако, по словам источника издания, обе стороны делали это и раньше, и предупреждения Лапина были проигнорированы.

В результате украинские военные не встретили сопротивления на нейтральной территории у границы, а внутри России не было сил территориальной обороны, которые могли бы замедлить их продвижение. Кроме того, ВСУ, заходя в Курскую область, заглушили связь. Российские военные не смогли связаться со своим командованием и, оказавшись в ловушке, рассеялись по лесу.

Первыми вооруженное сопротивление ВСУ, как пишет WSJ, оказали военные 488-го мотострелкового полка 144-й мотострелковой дивизии — подразделения, почти полностью состоящего из призывников. Издание отмечает, что они не должны были участвовать в боевых действиях, но потребности фронта истощили силы и ресурсы российских войск. Кроме того, в нормальных условиях у российских военных должно было быть около 120 единиц бронетехники, включая танки и БТР. По словам военного аналитика и главы компании Rochan Consulting Конрада Музыки, во время первого вооруженного столкновения у российских солдат было от 10 до 20 единиц бронетехники.

При этом войска под командованием Лапина, несмотря на разведданные о перемещениях ВСУ, не смогли укрепить оборонительные линии или установить мины, как делала российская армия в 2023 году, отражая крупное украинское контрнаступление. Кроме того, как пишет WSJ, российские войска столкнулись с критической нехваткой боевого состава. Издание отмечает, что не только Лапин «открыл ворота» украинскому наступлению, но его ошибка характерна для военного руководства России, часто оторванного от реалий боевых действий.

WSJ отмечает, что это не первый случай, когда под командованием Лапина армия сталкивается с плохим планированием и нехваткой людей. Осенью 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал Лапина — вначале из-за того, что российские войска отступили от Лимана, а затем за допущенный генералом прорыв ВСУ на донецком фронте. Кадыров назвал Лапина «бездарем» и заявил, что генерал под Лиманом не обеспечил мобилизованных бойцов боеприпасами и связью, а сам при этом «отсиживался» в Луганске.

На тот момент Лапин командовал Центральным военным округом. В ноябре его сняли с должности, однако уже в январе 2023 года назначили начальником Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил России. В мае 2024 года Лапин занял пост командующего Ленинградским военным округом, созданным за два месяца до этого (во всяком случае, такая должность у него была указана в списке участников встречи Владимира Путина с командующими войсками военных округов на сайте Кремля).

Минобороны России на запрос о комментарии не ответило. На следующий день после начала наступления ВСУ в Курской области глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что вооруженные силы (в том числе под командованием Лапина) совместно с пограничниками остановили продвижение украинских подразделений вглубь региона. После этого Герасимов на публике не появлялся, отмечает WSJ.

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