Политика Дмитрия Гудкова заочно приговорили к восьми годам по делу о «фейках» про армию

Суд заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова к восьми годам колонии по обвинению в распространении «фейков» про армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает московская прокуратура.

На сайте московских судов указано, что дело Гудкова рассматривал Хорошевский районный суд. На сегодняшнем заседании рассмотрение было завершено, следует из карточки дела. Приговор в ней не указан.

Суд также назначил Гудкову четыре года запрета на администрирование интернет-ресурсов.

О возбуждении дела против Гудкова стало известно в октябре 2023 года. Поводом для него стали цитаты из ролика под названием «К чему привела война Путина в Украине?», опубликованного на ютьюб-канале политика в апреле 2022 года. По версии следствия, Гудков в этом ролике распространил «ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Бородянке».

В феврале 2024 года Хорошевский районный суд заочно арестовал Гудкова.

Гудков уехал из России в июне 2021 году. После начала полномасштабной войны в 2022 году он вошел в состав Антивоенного комитета России вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями, которые находятся в эмиграции. В феврале 2023 года Минюст России объявил его «иноагентом».