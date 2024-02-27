Дмитрия Гудкова заочно арестовали по делу о «фейках» про армию

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по делу о «фейках» про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Гудкова обвиняют в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Политик объявлен в розыск.

О деле против Гудкова стало известно в октябре 2023 года. Поводом для дела стал ролик «К чему привела война Путина в Украине?», который был опубликовал на ютьюб-канале политика в апреле 2022 года. По версии следствия, в нем содержатся «ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Бородянке.

В июне 2021 года Дмитрий Гудков уехал из России в Украину. После начала войны в Украине Гудков вошел в состав Антивоенного комитета России вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями, которые находятся в эмиграции. В феврале 2023 года Минюст РФ объявил Гудкова «иноагентом».