«Мою мать никто не видел. Она боится всего» В Курской области на территории, оккупированной ВСУ, остаются мирные жители. «Русская служба Би-би-си» поговорила с людьми, которые не знают, что происходит с их родными

Жители Суджи, оставшиеся в городе после его захвата украинскими военными. 16 августа 2024 года Kirill Chubotin / Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA

Не менее двух тысяч жителей, находящихся на оккупированных Украиной территориях Курской области, не выходят на связь, и их родственники не знают, что с ними. Подавляющее большинство пропавших — это пожилые люди, которые не могут или не хотят покидать свои дома, а также солдаты-срочники, которые не участвовали в войне на территории Украины — они охраняли границу с российской стороны. «Русская служба Би-би-си» поговорила с двумя людьми (их имена изменены), которые ищут своих родных.

Кирилл, ищет мать

Кирилл — житель Льгова, который находится примерно в 60 километрах от границы. Утром 6 августа, в день, когда украинские военные вошли на территорию Курской области, он поехал в Суджу за 78-летней матерью. Там шли бои, уже не было связи, света и воды. Мать Кирилла вместе с соседями провела ночь в подвале — но уезжать вместе с ним она отказалась, так как верила, что «придут наши военные и помогут».

Кирилл, по его словам, решил не спорить с матерью (он тоже был уверен, что россияне отобьют атаку), и начал вывозить знакомых и соседей: за сутки он трижды съездил из Льгова в Суджу и обратно. Через несколько часов российские военные перекрыли трассу между Льговом и Суджей, и добраться до приграничного города стало возможно только по проселочным дорогам. Тогда Кирилл решил забрать мать даже против ее воли, и снова поехал в Суджу. По пути он увидел украинский дрон: «Я его видел, и он меня видел. Просто я ему не нужен был — вот и не тронул».

К тому времени стало ясно, что украинцы занимают Суджу. Друзья Кирилла посоветовали ему больше не ездить туда, так как в 2023 году он воевал добровольцем в Харьковской области (сейчас он говорит, что выступает «против боевых действий»): «Мне сказали, что если я зайду туда и меня поймают, я просто подставляю себя и своих близких. Потому что рано или поздно они [ВСУ] поймут, кто я такой». В итоге он так и не приехал к матери.

Жителей Льгова власти начали вывозить 9 августа, Кирилла эвакуировали в Вологду. Он подал заявку о поиске матери в Красный Крест, но до сих пор ничего не знает о ее судьбе. Власти, по его словам, советуют просто ждать.

Мою мать никто не видел. Она боится всего. Поэтому, скорее всего, дома. Страшно умирать голодной смертью. И виноват в этом только я. Если бы я только знал, что так будет, я бы насильно вывез.

Анастасия, ищет бабушку и деда

Родные Анастасии живут в селе Казачья Локня в трех километрах от Суджи. В последний раз она связывалась с ними 5 августа — тогда ВСУ уже обстреливали регион, но уезжать бабушка и дед Анастасии не планировали. Два дня спустя их в последний раз видели односельчане, которые решили самостоятельно покинуть село; пара ехать с ними отказалась — «как и многие, в их возрасте, не захотела бросать свои дома».

С тех пор Анастасия ничего не знает о судьбе родственников — как пишет «Би-би-си», в Казачьей Локне есть несколько десятков человек, с которыми не могут связаться родные. Женщина рассказала «Би-би-си», что надеется, что ее бабушка и дед все же уехали — позднее, когда эвакуацией людей занялись местные власти.

Я надеюсь очень и верю, что помощь была организована вовремя… Остается только ждать и верить.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», «искать людей в ближайшие дни точно не станет легче», так как силовики требуют от местных жителей ограничить использование интернета, объясняя это соображениями безопасности и защиты от потенциальных мошенников. Соцсеть «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировала группу «Суджа — Поиск людей», где публиковались объявления о розыске пропавших. Поисковый отряд «Лиза Алерт» ежедневно публикует лишь обезличенные сводки с указанием числа запросов о поиске и количестве найденных людей.

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