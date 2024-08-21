ЦИК отложил муниципальные выборы в приграничных районах Курской области. Но выборы губернатора состоятся

Центральная избирательная комиссия РФ объявила о переносе выборов депутатов десяти органов местного самоуправления в шести районах и одном городе Курской области, где с начала августа продолжается наступление ВСУ.

Выборы, запланированные на единый день голосования 8 сентября, не состоятся в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском, Хомутовском районах и городе Льгове.

«Процесс подготовки и проведения выборов будет возобновлен при полной гарантии безопасности избирателей», — говорится в заявлении ЦИК.

При этом Центризбирком не стал отменять голосование на выборах губернатора Курской области. По решению ЦИК проголосовать на этих выборах можно будет досрочно с 28 августа.

Накануне издание «Верстка» со ссылкой на источники сообщало, что власти планируют перенести выборы в Курской области на 2025 год из-за «территориальной неопределенности».

Украинские войска с 6 августа ведут наступательную операцию в приграничных районах Курской области. Власти Украины утверждают, что контролируют в регионе 92 населенных пункта на площади 1250 квадратных километров. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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